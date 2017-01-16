Уважаемые друзья и коллеги!

 
sms-s-novym-godom-108 Наступил Новый 2017 год, год Красного Огненного Петуха!

Астрологи обещают, что он будет неспокойным, поэтому всегда нужно быть начеку. Однако, несмотря на воинственность знака, 2017 год принесет практически всем лишь благоприятные изменения в социальной и деловой сфере. А для того, чтобы год Петуха стал плодотворным, надо потрудиться!

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Если вспомнить, что пламя на наших эмблемах символизирует комбустиологию, то можно считать, что наступающий год, также как и уходящий — наш год. Пусть Огненный Петух принесет всем счастья, исполнение желаний, а черных полос в жизни будет меньше.

Одним из главных событий прошедшего года стала Всероссийская научно-практическая конференция комбустиологов «Термические поражения и их последствия» (Ялта, 2016). Активное участие в этой конференции приняли наши коллеги из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Польши и др.  Наша ассоциация успешно провела образовательные программы в регионах, ориентированные, прежде всего, на врачей хирургического профиля, оказывающих помощь пострадавшим от ожогов. Продолжается методическая и организационная работа. 

В октябре 2017 года в Москве в Институте хирургии им.А.В.Вишневского состоится Международный конгресс, приуроченный к 70-летию организации специализированной медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Институте и 50-летию Всесоюзного ожогового центра. В дни этого форума пройдет V съезд комбустиологов России. Надеемся на участие ведущих специалистов из России, республик СНГ, других стран Европы и Мира.

До встречи в Новом году!

Берегите себя и своих близких!

 

Президент
Общероссийской общественной организации
Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»                   Алексеев А.А.

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  • ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ!

    Внимание!

    C 16.01.2017 по 11.02.2017 в г.Москве на кафедре термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО состоится специализированный цикл повышения квалификации врачей "Хирургия (комбустиология)", а с 28.02.2017 по 28.03.2017 цикл повышения квалификации "Реконструктивно-пластические операции при ранах и последствиях ожогов". Прием заявок по электронному адресу ooo_burn@mail.ru или тел. 8(499)2363204

  • ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ!

    ВНИМАНИЕ!

    В Ожоговом центре Института хирургии им.А.В.Вишневского Минздрава России оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь взрослым пациентам с ожогами. Используются инновационные технологии местного лечения, позволяющие значительно уменьшить риск образования послеожоговых рубцов.
    Лечебно-консультативную помощь осуществляют ведущие специалисты Ожогового центра.
    Телефон ожогового центра — 8(499)236-45-10, 236-32-04
    При себе обязательно иметь:
    Документ, подтверждающий личность пациента (паспорт).
    Свидетельство медицинского страхования (полис ОМС).

    Профилактика ожогов!

    Наступает самый долгожданный праздник - Новый год. Чтобы получить максимум положительных эмоций, избежать испорченного праздника и остаться здоровым, необходимо строго соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.
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    ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЫ
    С наступлением холодов нередки случаи отморожений и общих переохлаждений. Чтобы избежать таких поражения и их печальных последствий, нужно соблюдать простые правила по их профилактике.
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  • Портфель комбустиолога 1 стр