Уважаемые друзья и коллеги!

Наступил Новый 2017 год, год Красного Огненного Петуха!

Астрологи обещают, что он будет неспокойным, поэтому всегда нужно быть начеку. Однако, несмотря на воинственность знака, 2017 год принесет практически всем лишь благоприятные изменения в социальной и деловой сфере. А для того, чтобы год Петуха стал плодотворным, надо потрудиться!

Если вспомнить, что пламя на наших эмблемах символизирует комбустиологию, то можно считать, что наступающий год, также как и уходящий — наш год. Пусть Огненный Петух принесет всем счастья, исполнение желаний, а черных полос в жизни будет меньше.

Одним из главных событий прошедшего года стала Всероссийская научно-практическая конференция комбустиологов «Термические поражения и их последствия» (Ялта, 2016). Активное участие в этой конференции приняли наши коллеги из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Польши и др. Наша ассоциация успешно провела образовательные программы в регионах, ориентированные, прежде всего, на врачей хирургического профиля, оказывающих помощь пострадавшим от ожогов. Продолжается методическая и организационная работа.

В октябре 2017 года в Москве в Институте хирургии им.А.В.Вишневского состоится Международный конгресс, приуроченный к 70-летию организации специализированной медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Институте и 50-летию Всесоюзного ожогового центра. В дни этого форума пройдет V съезд комбустиологов России. Надеемся на участие ведущих специалистов из России, республик СНГ, других стран Европы и Мира.

До встречи в Новом году!

Берегите себя и своих близких!

Президент

Общероссийской общественной организации

Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» Алексеев А.А.