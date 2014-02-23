Что такое «комбустиология»

Лечение пострадавших от ожогов — это комплексный и непрерывный процесс, направленный на восстановление кожных покровов.

Отрасль медицины, изучающая ожоговые поражения и связанные с ними патологические состояния, а также методы лечения таких состояний, называется комбустиологией. «Комбустиология» получила свое название от слияния латинского слова, означающего «ожог», и греческого слова, означающего «учение», т.е. дословно — это учение об ожогах.

Соответственно комбустиолог – это врач, который специализируется на лечении пострадавших от ожогов и предотвращении у них негативных последствий, которые могут носить не только местный характер с поражением кожи, но и вовлекать с патологический процесс весь организм обожженного.

Комбустиологи работают в специальных ожоговых отделениях или ожоговых центрах.

Комбустиологи консультируют и оказывают медицинскую помощь пациентам, которые перенесли ожоги различной глубины и площади. Кроме этого, комбустиологи занимаются профилактикой и лечением последствий перенесенных ранее ожогов. Такая специализация подразумевает не только высшую медицинскую квалификацию, но и определенные моральные качества у каждого работающего специалиста-комбустиолога.