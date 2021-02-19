Форум комбустиологов России (22-25 сентября 2021 г.Москва)

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В.Вишневского Минздрава России, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России и Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» приглашают Вас принять участие в работе Форума комбустиологов России, который состоится 22-25 сентября 2021 года.

Программа форума будет включать Международную конференцию «Комбустиология 2020», VI съезд комбустиологов России и Профильную комиссию МЗ РФ по комбустиологии.

Все заседания планируется провести в городе Суздале — одном из жемчужин золотого кольца России.

Надеемся, что ничто не помещает нам провести эту конференцию и собрать в зале наших коллег, не только из всех регионов России, но также из других стран.

Мы хотим предложить для обсуждения анализ результатов и достижений нашей работы за прошедшие 20 лет ХХI века. Поэтому научная программа предусматривает важнейшие вопросы организации и оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов, в том числе при ЧС, патогенеза, профилактики, диагностики и лечения осложнений ожогов и ожоговой болезни, местного консервативного и хирургического лечения ран и ожогов, холодовой травмы, а также их последствий.

Во время научного форума будут проводиться выставка медицинского оборудования и медикаментов, рекомендованных для оснащения и обеспечения работы ожоговых отделений.

Для участия в научных мероприятиях форума приглашаются специалисты ожоговых отделений и центров, а также врачи — хирурги, травматологи-ортопеды, пластические хирурги, анестезиологи-реаниматологи, реабилитологи и другие специалисты, работающие по профилю «Хирургия (комбустиология)».

Продолжается прием тезисов.

Ранее поданные тезисы на конференцию «Комбустиология 2020» уже приняты для рассмотрения.

Для регистрации конференции в системе НМО необходимо заранее утвердить ее программу и предоставить в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Поэтому тезисы докладов принимаются до 1 июня 2021 года.

Требования к оформлению тезисов докладов

Требования к оформлению тезисов: название — заглавными буквами. Авторы: фамилии и инициалы авторов, учреждение, город, страна. Тезисы докладов объемом не более 2-х страниц текста (MS Word, шрифт Times New Roman, 12, интервал 1,5, поля по 2 см) в виде отдельного файла для каждого тезиса — файлы называть фамилией первого автора (при наличие у первого автора нескольких тезисов, их обозначать фамилия 1, 2 и т.д.), например, «иванов1.doc».

Файлы с тезисами направляются электронной почтой по адресу сайта «Мир без ожогов» e-mail: ooo_burn@mail.ru с пометкой: «Комбустиология 2020».

Предварительная программа конференции будет опубликована на сайте до 1 августа 2021 года.

Дальнейшая информация по регистрации и организации проживания участников и гостей Форума будет размещена на нашем сайте.