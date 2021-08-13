Форум комбустиологов России (22-25 сентября 2021 года)

Уважаемые коллеги!

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В.Вишневского Минздрава России, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России и Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» приглашают Вас принять участие в работе Форума комбустиологов России, который состоится 22-25 сентября 2021 года.

Программа форума будет включать Международную конференцию «Комбустиология 2020», VI съезд комбустиологов России и Профильную комиссию МЗ РФ по комбустиологии.

Форум будут проводиться в городе Суздале — одном из жемчужин золотого кольца России. Проживание и заседания будут проходить в гостиничном комплексе «Пушкарская Слобода» (Владимирская область, город Суздаль, улица Ленина, 45).

Надеемся, что ничто не помещает нам провести эту конференцию и собрать в зале наших коллег из России и других стран.

Внимание!

Регистрация и размещение отелях участников Форума будет проводиться только при наличии QR кода вакцинации или отрицательном ПЦР на Covid-19 3х дневной давности. Не теряйте времени — вакцинируйтесь!!!

Мы хотим предложить для обсуждения анализ результатов и достижений нашей работы за прошедшие 20 лет ХХI века. Поэтому научная программа предусматривает важнейшие актуальные вопросы организации и оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов, в том числе при ЧС, патогенеза, профилактики, диагностики и лечения осложнений ожогов и ожоговой болезни, местного консервативного и хирургического лечения ран и ожогов, холодовой травмы, а также их последствий.

Программа Форума комбустиологов России (скачать)

Во время научного форума будут проводиться выставка медицинского оборудования и медикаментов, рекомендованных для оснащения и обеспечения работы ожоговых отделений.

Подана заявка на аккредитацию мероприятия в системе НМО в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.

Прием тезисов окончен.

Научным комитетом наиболее интересные тезисы будут отобраны в качестве докладов для включения в программу конференции.

Тезисы всех участников конференции будут опубликованы в интернет ресурсе в журнале «Комбустиология» на нашем сайте.

Внимание!

Заявки на участие в Форуме и бронирование отелей принимаются до 12 сентября 2021 года!

Важная информация по регистрации и организации проживания участников и гостей Форума.

Для участников Форума — членов Общероссийской общественной организации «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов», прибывающих в Москву 21 сентября, предусмотрена возможность бесплатного размещения в гостинице Измайлово, корпус Бета в номерах категории «Стандарт». Условия бронирования с датой заезда 21 сентября с 14.00, выезда 22 сентября, время выезда согласно программе мероприятия.

Бронирование в гостинице Измайлово, корпус Бета возможна с применением кодового слова «Мир без ожогов» в 2-х вариантах:

По тел.: +7(903)589-27-38 По e-mail: info@hotel-beta.com (необходимые сведения для бронирования: ФИО, контактный номер тел.).

Бронирование в ГК «Пушкарская Слобода», г. Суздаль в номерах категории «Стандарт улучшенный»

Проживание возможно по специальной цене 3800 рублей за номер/сутки (не зависимо один или два человека будут проживать в одном номере).

Условия бронирования с датой заезда 22 сентября, выезда 25 сентября 2021 г. согласно программе мероприятия.

По условиям бронирования необходима предоплата. Минимальная сумма предоплаты — за первые сутки проживания 3800 рублей.

Скачать Заявка на участие в форуме комбустиологов и бронирование номера в ГК Суздаль



Направить заполненную Заявка на участие в форуме комбустиологов и бронирование номера в ГК Суздаль на электронный адрес: marova@bhg-hotels.com

Дополнительная информация по вопросам бронирования и оплаты по телефону +79151987898 Елена Марова