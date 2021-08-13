ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
Форум комбустиологов России (22-25 сентября 2021 года)
Уважаемые коллеги!
Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В.Вишневского Минздрава России, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России и Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» приглашают Вас принять участие в работе Форума комбустиологов России, который состоится 22-25 сентября 2021 года.
Программа форума будет включать Международную конференцию «Комбустиология 2020», VI съезд комбустиологов России и Профильную комиссию МЗ РФ по комбустиологии.
Форум будут проводиться в городе Суздале — одном из жемчужин золотого кольца России. Проживание и заседания будут проходить в гостиничном комплексе «Пушкарская Слобода» (Владимирская область, город Суздаль, улица Ленина, 45).
Надеемся, что ничто не помещает нам провести эту конференцию и собрать в зале наших коллег из России и других стран.
Внимание!
Регистрация и размещение отелях участников Форума будет проводиться только при наличии QR кода вакцинации или отрицательном ПЦР на Covid-19 3х дневной давности. Не теряйте времени — вакцинируйтесь!!!
Мы хотим предложить для обсуждения анализ результатов и достижений нашей работы за прошедшие 20 лет ХХI века. Поэтому научная программа предусматривает важнейшие актуальные вопросы организации и оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов, в том числе при ЧС, патогенеза, профилактики, диагностики и лечения осложнений ожогов и ожоговой болезни, местного консервативного и хирургического лечения ран и ожогов, холодовой травмы, а также их последствий.
Программа Форума комбустиологов России (скачать)
Во время научного форума будут проводиться выставка медицинского оборудования и медикаментов, рекомендованных для оснащения и обеспечения работы ожоговых отделений.
Подана заявка на аккредитацию мероприятия в системе НМО в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.
Прием тезисов окончен.
Научным комитетом наиболее интересные тезисы будут отобраны в качестве докладов для включения в программу конференции.
Тезисы всех участников конференции будут опубликованы в интернет ресурсе в журнале «Комбустиология» на нашем сайте.
Внимание!
Заявки на участие в Форуме и бронирование отелей принимаются до 12 сентября 2021 года!
Важная информация по регистрации и организации проживания участников и гостей Форума.
Для участников Форума — членов Общероссийской общественной организации «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов», прибывающих в Москву 21 сентября, предусмотрена возможность бесплатного размещения в гостинице Измайлово, корпус Бета в номерах категории «Стандарт». Условия бронирования с датой заезда 21 сентября с 14.00, выезда 22 сентября, время выезда согласно программе мероприятия.
Бронирование в гостинице Измайлово, корпус Бета возможна с применением кодового слова «Мир без ожогов» в 2-х вариантах:
- По тел.: +7(903)589-27-38
- По e-mail: info@hotel-beta.com (необходимые сведения для бронирования: ФИО, контактный номер тел.).
Бронирование в ГК «Пушкарская Слобода», г. Суздаль в номерах категории «Стандарт улучшенный»
Проживание возможно по специальной цене 3800 рублей за номер/сутки (не зависимо один или два человека будут проживать в одном номере).
Условия бронирования с датой заезда 22 сентября, выезда 25 сентября 2021 г. согласно программе мероприятия.
По условиям бронирования необходима предоплата. Минимальная сумма предоплаты — за первые сутки проживания 3800 рублей.
Скачать Заявка на участие в форуме комбустиологов и бронирование номера в ГК Суздаль
Направить заполненную Заявка на участие в форуме комбустиологов и бронирование номера в ГК Суздаль на электронный адрес: marova@bhg-hotels.com
Дополнительная информация по вопросам бронирования и оплаты по телефону +79151987898 Елена Марова
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