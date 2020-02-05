ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
Свидетельство о государственной регистрации №1117799009327 от 24.05.2011
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2020-02-05
Международные рекомендации по лечению ожоговой травмы
Практические рекомендации Международного Общества Ожоговой Травмы Часть_1 2016 год
Практические рекомендации Международного Общества Ожоговой Травмы Часть_2 2018 год
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