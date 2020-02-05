2020-02-05

Международные рекомендации по лечению ожоговой травмы

Практические рекомендации Международного Общества Ожоговой Травмы Часть_1 2016 год

Практические рекомендации Международного Общества Ожоговой Травмы Часть_2 2018 год

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