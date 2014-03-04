ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
Профилактика ожогов у детей и взрослых
Получить ожог в течение жизни может каждый. От этого никто не застрахован.
Тяжелый ожог – это одно из самых больших несчастий, которое только может случиться с человеком. Тяжелопострадавшие характеризуют получение ожога как «мгновения ужаса и месяцы или годы страданий». Ожог – очень коварный и опасный вид травмы. Ни сам пострадавший, ни его близкие не могут оценить тяжесть полученного поражения, поскольку все опасные проявления ожога развиваются и накапливаются постепенно. «Народные средства» в виде «лечения» сметаной, капустным листом, мочой (?!) или любыми иными «чудодейственными средствами», включая неправильное применение аптечных препаратов, ведут к потере времени и осложнениям. Только специалист может правильно оценить тяжесть полученного ожога. Лечение серьёзных ожогов относится во всём мире к числу самых сложных и дорогостоящих видов медицинской помощи. Своевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью позволит использовать все возможности по спасению жизни пострадавшего, эффективному проведению лечебных и реабилитационных мероприятий.
Лечение обожженных, особенно с обширными ожогами, довольно длительный процесс, и, увы, не всегда может закончиться полным выздоровлением — многие в последствии остаются инвалидами, а некоторые, несмотря на всю проводимую терапию, погибают. Поэтому особое значение должно отводится соблюдению мер профилактики ожогового травматизма среди населения.
Ниже представлены советы по профилактике ожогов у детей, но их также можно в полной мере отнести к разным возрастным группам.
Материал с правками публикуется с сайта http://www.sakh-odb.ru/sunberning.htm ГБУЗ «Областная детская больница» (г. Южно-Сахалинск). Автор — врач ортопед-травматолог: Загинайло Елена Владимировна.
Необходимо отметить, что наиболее часто термические поражения встречаются у детей первых трёх лет жизни, что объясняется особенностью их поведения, недосмотру родителей. В основном это ожоги при ошпаривании кипятком, вследствие контакта с раскаленными предметами, источниками тока. С возрастом причина получения термической травмы меняется, и на первый план выступают ожоги, полученные при неосторожном обращении с огнём и горючими материалами. Ожоги при пожарах приводят к высокой смертности и инвалидности.
Дети первых лет жизни в своем большинстве обжигаются дома. С увеличением возраста ожоги чаще происходят на улице. Дети всех возрастов в домашних условиях чаще обжигаются на кухне, с возрастом эпицентр переносится в ванную комнату, а подростки чаще всего получают ожоги вне дома.
Смертность при термической травме зависит от площади полученного повреждения, глубины ожоговых ран, которая находится в прямой зависимости от характера термического агента, от возраста ребёнка. Соответственно, чем меньше ребёнок, больше площадь ожоговых ран, их глубина, тем прогноз течения ожоговой болезни неблагоприятный!
Таким образом, любой человек, столкнувшийся с тяжелой ожоговой травмой у детей, понимает важность её профилактики. В связи с этим родителям необходимо знать изложенные ниже простые советы и приёмы по профилактике ожогового травматизма.
Итак:
ВАННАЯ КОМНАТА:
- Не пользуйтесь горячей водой с температурой выше 500. Помните, что при температуре свыше 600 возможен ожог!
- Проверяйте температуру воды в ванне перед купанием детей. Сначала отрегулируйте холодную, затем горячую воду.
- Не купайте малыша пока горячие и холодные слои воды в ванной не перемешаются.
- Никогда не купайте новорожденных и детей первого года жизни в горячей воде. Помните, их кожа более нежная, чем ваша!
- Не оставляйте детей одних в ванне. Оставшись без присмотра, дети могут повернуть кран с горячей водой и получить ожог.
СПАЛЬНЯ:
- Ставьте детскую кровать на безопасном расстоянии от источников тепла и электрических розеток.
- Держите в стороне от детских кроватей и занавесок открытые источники тепла.
- Не оставляйте электрические шнуры! Убирайте их от детей.
- Никогда не курите в постели!
КУХНЯ:
- Во время приготовления пищи не выпускайте из поля зрения малыша.
- Готовьте пищу только на дальних конфорках. Это даст возможность вовремя предотвратить опрокидывание кастрюль с кипятком на ребёнка.
- Держите сковородки без ручек, чтобы дети не могли их на себя опрокинуть.
- Не храните пищу, особенно лакомства, на плите, т.к. дети могут забраться на плиту, чтобы их достать.
- Не оставляйте ёмкостей с горячими жидкостями на краю стола или плиты.
- Используйте только исправные электроприборы.
- Не оставляйте свободно висящие электрошнуры. Свёртывайте электропровода для того, чтобы дети не могли опрокинуть на себя электроприборы. Малыши в возрасте от 10 до 20 мес. учатся ходить, при этом они пытаются схватиться за самые разнообразные предметы, которые помогли бы им сохранить вертикальное положение. В этой ситуации их соприкосновение со свободно висящими электрическими проводами или электрическими шнурами с вилкой может привести к трагическому исходу.
- Убирайте ненужные электроприборы. Держите электроприборы подальше от воды.
- Ставьте защитные устройства на розетки во избежание попадания в них пальцев детей.
- Не пользуйтесь одним электрическим удлинителем сразу для нескольких электрических приборов.
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
- Спички и источники огня должны находиться вне пределов досягаемости детей. Возраст с 3 до 5 лет — пора увлечения спичками. Дошкольников очень интересует палочка, которая при зажигании дает пламя, тепло, свет. Они не видят ничего дурного в открытии все новых сторон окружающего их мира. С 5-ти лет учите ребёнка, что спички это инструмент, научите с ними обращаться.
- Не злоупотребляйте удлинителем. Если дома есть дети, начинающие ходить, этим шнуром лучше временно не пользоваться.
- Не оставляйте горящие свечи без присмотра.
- Храните едкие химические вещества в безопасном месте.
- При наличии газовых плит: если вы почувствовали запах газа или подозреваете его утечку, откройте дверь или окно, проветрите помещение и вызовите газовую или пожарную службу. В это время не зажигайте спички, не включайте электричество.
- Никогда не храните бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости в доме.
- При наступлении лета учащаются выезды на природу. Не высыпайте горячий уголь на песок, землю. Это может привести к ожогу стоп!
Профилактика ожогов у детей первых лет жизни должна основываться на знании того, что причиной ожогов в этом возрасте является соприкосновение с горячей жидкостью, а местом ожога может быть кухня и ванная комната. В этот период жизни даже небольшое, но разумное ограничение их подвижности помогает избежать несчастного случая.
Профилактика ожоговой травмы у дошкольников включает в себя присмотр за ними как дома, так и в непосредственной близости от него. В этом возрасте основной причиной ожогов является неосторожное обращение со спичками, зажигалками, а также в результате контакта с кипящими жидкостями.
С увеличением возраста этиология становится многофакторной, а местом ожога может стать любая обстановка. У подростков причиной ожога чаще всего является контакт с пламенем при неосторожном обращении с горючими материалами, при починке машин. Юные «Кулибины» не могут пройти мимо механизма, который можно заставить двигаться. Неаккуратное обращение с техникой может быть причиной ожога при прикосновении к карбюратору, выхлопной трубе, при возгорании бензина.
Дети, да и многие взрослые, постоянно нуждаются в наблюдении, а также разъяснениях опасности получения ожогов со стороны родных и близких, сотрудников учебно-воспитательных и лечебно-профилактических учреждений!
Соблюдение этих простых мер позволит нам всем избежать ожогов!
Личная осторожность, внимательное отношение к детям и пожилым людям – простой и надёжный способ профилактики ожогов.
Ожоги легче предотвратить, чем лечить!
Будьте здоровы!
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