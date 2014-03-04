Профилактика ожогов у детей и взрослых

Получить ожог в течение жизни может каждый. От этого никто не застрахован.

Тяжелый ожог – это одно из самых больших несчастий, которое только может случиться с человеком. Тяжелопострадавшие характеризуют получение ожога как «мгновения ужаса и месяцы или годы страданий». Ожог – очень коварный и опасный вид травмы. Ни сам пострадавший, ни его близкие не могут оценить тяжесть полученного поражения, поскольку все опасные проявления ожога развиваются и накапливаются постепенно. «Народные средства» в виде «лечения» сметаной, капустным листом, мочой (?!) или любыми иными «чудодейственными средствами», включая неправильное применение аптечных препаратов, ведут к потере времени и осложнениям. Только специалист может правильно оценить тяжесть полученного ожога. Лечение серьёзных ожогов относится во всём мире к числу самых сложных и дорогостоящих видов медицинской помощи. Своевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью позволит использовать все возможности по спасению жизни пострадавшего, эффективному проведению лечебных и реабилитационных мероприятий.

Лечение обожженных, особенно с обширными ожогами, довольно длительный процесс, и, увы, не всегда может закончиться полным выздоровлением — многие в последствии остаются инвалидами, а некоторые, несмотря на всю проводимую терапию, погибают. Поэтому особое значение должно отводится соблюдению мер профилактики ожогового травматизма среди населения.

Ниже представлены советы по профилактике ожогов у детей, но их также можно в полной мере отнести к разным возрастным группам.

Материал с правками публикуется с сайта http://www.sakh-odb.ru/sunberning.htm ГБУЗ «Областная детская больница» (г. Южно-Сахалинск). Автор — врач ортопед-травматолог: Загинайло Елена Владимировна.

Необходимо отметить, что наиболее часто термические поражения встречаются у детей первых трёх лет жизни, что объясняется особенностью их поведения, недосмотру родителей. В основном это ожоги при ошпаривании кипятком, вследствие контакта с раскаленными предметами, источниками тока. С возрастом причина получения термической травмы меняется, и на первый план выступают ожоги, полученные при неосторожном обращении с огнём и горючими материалами. Ожоги при пожарах приводят к высокой смертности и инвалидности.

Дети первых лет жизни в своем большинстве обжигаются дома. С увеличением возраста ожоги чаще происходят на улице. Дети всех возрастов в домашних условиях чаще обжигаются на кухне, с возрастом эпицентр переносится в ванную комнату, а подростки чаще всего получают ожоги вне дома.

Смертность при термической травме зависит от площади полученного повреждения, глубины ожоговых ран, которая находится в прямой зависимости от характера термического агента, от возраста ребёнка. Соответственно, чем меньше ребёнок, больше площадь ожоговых ран, их глубина, тем прогноз течения ожоговой болезни неблагоприятный!

Таким образом, любой человек, столкнувшийся с тяжелой ожоговой травмой у детей, понимает важность её профилактики. В связи с этим родителям необходимо знать изложенные ниже простые советы и приёмы по профилактике ожогового травматизма.

Итак:

ВАННАЯ КОМНАТА:

Не пользуйтесь горячей водой с температурой выше 500. Помните, что при температуре свыше 600 возможен ожог! Проверяйте температуру воды в ванне перед купанием детей. Сначала отрегулируйте холодную, затем горячую воду. Не купайте малыша пока горячие и холодные слои воды в ванной не перемешаются. Никогда не купайте новорожденных и детей первого года жизни в горячей воде. Помните, их кожа более нежная, чем ваша! Не оставляйте детей одних в ванне. Оставшись без присмотра, дети могут повернуть кран с горячей водой и получить ожог.

СПАЛЬНЯ:

Ставьте детскую кровать на безопасном расстоянии от источников тепла и электрических розеток. Держите в стороне от детских кроватей и занавесок открытые источники тепла. Не оставляйте электрические шнуры! Убирайте их от детей. Никогда не курите в постели!

КУХНЯ:

Во время приготовления пищи не выпускайте из поля зрения малыша. Готовьте пищу только на дальних конфорках. Это даст возможность вовремя предотвратить опрокидывание кастрюль с кипятком на ребёнка. Держите сковородки без ручек, чтобы дети не могли их на себя опрокинуть. Не храните пищу, особенно лакомства, на плите, т.к. дети могут забраться на плиту, чтобы их достать. Не оставляйте ёмкостей с горячими жидкостями на краю стола или плиты. Используйте только исправные электроприборы. Не оставляйте свободно висящие электрошнуры. Свёртывайте электропровода для того, чтобы дети не могли опрокинуть на себя электроприборы. Малыши в возрасте от 10 до 20 мес. учатся ходить, при этом они пытаются схватиться за самые разнообразные предметы, которые помогли бы им сохранить вертикальное положение. В этой ситуации их соприкосновение со свободно висящими электрическими проводами или электрическими шнурами с вилкой может привести к трагическому исходу. Убирайте ненужные электроприборы. Держите электроприборы подальше от воды. Ставьте защитные устройства на розетки во избежание попадания в них пальцев детей. Не пользуйтесь одним электрическим удлинителем сразу для нескольких электрических приборов.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Спички и источники огня должны находиться вне пределов досягаемости детей. Возраст с 3 до 5 лет — пора увлечения спичками. Дошкольников очень интересует палочка, которая при зажигании дает пламя, тепло, свет. Они не видят ничего дурного в открытии все новых сторон окружающего их мира. С 5-ти лет учите ребёнка, что спички это инструмент, научите с ними обращаться. Не злоупотребляйте удлинителем. Если дома есть дети, начинающие ходить, этим шнуром лучше временно не пользоваться. Не оставляйте горящие свечи без присмотра. Храните едкие химические вещества в безопасном месте. При наличии газовых плит: если вы почувствовали запах газа или подозреваете его утечку, откройте дверь или окно, проветрите помещение и вызовите газовую или пожарную службу. В это время не зажигайте спички, не включайте электричество. Никогда не храните бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости в доме. При наступлении лета учащаются выезды на природу. Не высыпайте горячий уголь на песок, землю. Это может привести к ожогу стоп!

Профилактика ожогов у детей первых лет жизни должна основываться на знании того, что причиной ожогов в этом возрасте является соприкосновение с горячей жидкостью, а местом ожога может быть кухня и ванная комната. В этот период жизни даже небольшое, но разумное ограничение их подвижности помогает избежать несчастного случая.

Профилактика ожоговой травмы у дошкольников включает в себя присмотр за ними как дома, так и в непосредственной близости от него. В этом возрасте основной причиной ожогов является неосторожное обращение со спичками, зажигалками, а также в результате контакта с кипящими жидкостями.

С увеличением возраста этиология становится многофакторной, а местом ожога может стать любая обстановка. У подростков причиной ожога чаще всего является контакт с пламенем при неосторожном обращении с горючими материалами, при починке машин. Юные «Кулибины» не могут пройти мимо механизма, который можно заставить двигаться. Неаккуратное обращение с техникой может быть причиной ожога при прикосновении к карбюратору, выхлопной трубе, при возгорании бензина.

Дети, да и многие взрослые, постоянно нуждаются в наблюдении, а также разъяснениях опасности получения ожогов со стороны родных и близких, сотрудников учебно-воспитательных и лечебно-профилактических учреждений!

Соблюдение этих простых мер позволит нам всем избежать ожогов!

Личная осторожность, внимательное отношение к детям и пожилым людям – простой и надёжный способ профилактики ожогов.

Ожоги легче предотвратить, чем лечить!

Будьте здоровы!