ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
Профилактика ожогового травматизма от пиротехнических изделий
Наступает самый долгожданный праздник — Новый год. Чтобы сделать этот день запоминающимся и красочным, незаменимыми атрибутами для многих стали пиротехнические изделия. Из года в год в новогодние праздники в средствах массовой информации появляются сообщения о пострадавших, которые игнорировали правила безопасности при запуске петард и других пиротехнических средств. Чтобы получить максимум положительных эмоций, избежать испорченного праздника и остаться здоровым, необходимо строго соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.
Основу всех пиротехнических изделий составляют смеси горючих веществ. Поэтому фейерверки являются огнеопасными и требуют повышенного внимания при обращении с ними!
Покупайте пиротехническую продукцию только в специальных магазинах — это будет служить гарантией покупки качественной и самое главное безопасной пиротехники!
Обязательно перед использованием прочитайте и четко следуйте инструкции по эксплуатации, содержащей ограничения по условиям применения изделия, способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Одни из самых распространенных травм от петард и бенгальских огней - ожоги кожи лица и рук, а также травмы глаз.
Если Вы или ваши близкие пострадали, необходимо срочно обратиться к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь. Помните, что только врач может определить степень ожога и назначить правильное лечение!
От того, насколько правильно оказана первая помощь сразу после получения травмы во многом будет зависеть период выздоровления пострадавшего.
- Охладите обожженную область прохладной проточной водой в течение 10-15 минут. Это поможет остановить процесс нагревания окружающих тканей, уменьшит боль и предотвратит или уменьшит отек. Не используйте для охлаждения лед!
- Если на месте ожога появляются волдыри – ни в коем случае не вскрывайте их! Иначе можно занести инфекцию.
- Не мажьте место ожога маслом, мазями или пенами!
- Обожжённую область кожи необходимо накрыть стерильной салфеткой.
- Дайте пострадавшему обезболивающий препарат (Анальгин, Нурофен, Калпол, Панадол или др.) в возрастной дозировке.
- Если нет рвоты, давайте пострадавшему больше пить жидкости, особенно при обширных ожогах.
- Если у пострадавшего обожжены дыхательные пути, его необходимо уложить, приподняв верхнюю часть тела.
- При ожогах глаз аккуратно промойте их водой, наложите стерильную повязку и срочно обратиться к специалистам.
Также важно соблюдение требований пожарной безопасности, предъявляемые к новогодним украшениям:
- елку нужно размещать на устойчивом основании, чтобы она не загораживала выход из помещения;
— ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков;
— запрещено украшать елку марлей и ватой, целлулоидными игрушками, не пропитанными огнезащитными составами;
— запрещено применять елочные украшения, изготовленные из легкогорючих и синтетических материалов, выделяющих при горении высокотоксичные вещества;
- запрещено использовать свечи, а также устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать загорание;
— при оформлении помещений нельзя применять предметы, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.) ;
— запрещено обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями);
- запрещено использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;
— электрические гирлянды и иллюминация должны быть сертифицированы;
-при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) осветительные приборы должны быть немедленно обесточены.
Будьте здоровы и аккуратны при обращении с огнем и пиротехникой!
И пусть новогодние праздники преподносят вам только приятные сюрпризы!
Простые правила, чтобы избежать несчастных случаев в новогодние праздники.
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