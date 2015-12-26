Профилактика ожогового травматизма от пиротехнических изделий

Наступает самый долгожданный праздник — Новый год. Чтобы сделать этот день запоминающимся и красочным, незаменимыми атрибутами для многих стали пиротехнические изделия. Из года в год в новогодние праздники в средствах массовой информации появляются сообщения о пострадавших, которые игнорировали правила безопасности при запуске петард и других пиротехнических средств. Чтобы получить максимум положительных эмоций, избежать испорченного праздника и остаться здоровым, необходимо строго соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.

Основу всех пиротехнических изделий составляют смеси горючих веществ. Поэтому фейерверки являются огнеопасными и требуют повышенного внимания при обращении с ними!

Покупайте пиротехническую продукцию только в специальных магазинах — это будет служить гарантией покупки качественной и самое главное безопасной пиротехники!

Обязательно перед использованием прочитайте и четко следуйте инструкции по эксплуатации, содержащей ограничения по условиям применения изделия, способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности и способы утилизации.

Одни из самых распространенных травм от петард и бенгальских огней - ожоги кожи лица и рук, а также травмы глаз.

Если Вы или ваши близкие пострадали, необходимо срочно обратиться к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь. Помните, что только врач может определить степень ожога и назначить правильное лечение!

От того, насколько правильно оказана первая помощь сразу после получения травмы во многом будет зависеть период выздоровления пострадавшего.

Охладите обожженную область прохладной проточной водой в течение 10-15 минут. Это поможет остановить процесс нагревания окружающих тканей, уменьшит боль и предотвратит или уменьшит отек. Не используйте для охлаждения лед!

Если на месте ожога появляются волдыри – ни в коем случае не вскрывайте их! Иначе можно занести инфекцию.

Не мажьте место ожога маслом, мазями или пенами!

Обожжённую область кожи необходимо накрыть стерильной салфеткой.

Дайте пострадавшему обезболивающий препарат (Анальгин, Нурофен, Калпол, Панадол или др.) в возрастной дозировке.

Если нет рвоты, давайте пострадавшему больше пить жидкости, особенно при обширных ожогах.



Если у пострадавшего обожжены дыхательные пути, его необходимо уложить, приподняв верхнюю часть тела.

При ожогах глаз аккуратно промойте их водой, наложите стерильную повязку и срочно обратиться к специалистам.

Также важно соблюдение требований пожарной безопасности, предъявляемые к новогодним украшениям:

- елку нужно размещать на устойчивом основании, чтобы она не загораживала выход из помещения;

— ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков;

— запрещено украшать елку марлей и ватой, целлулоидными игрушками, не пропитанными огнезащитными составами;

— запрещено применять елочные украшения, изготовленные из легкогорючих и синтетических материалов, выделяющих при горении высокотоксичные вещества;

- запрещено использовать свечи, а также устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать загорание;

— при оформлении помещений нельзя применять предметы, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.) ;

— запрещено обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями);

- запрещено использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

— электрические гирлянды и иллюминация должны быть сертифицированы;

-при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) осветительные приборы должны быть немедленно обесточены.



Будьте здоровы и аккуратны при обращении с огнем и пиротехникой!

И пусть новогодние праздники преподносят вам только приятные сюрпризы!

Простые правила, чтобы избежать несчастных случаев в новогодние праздники.