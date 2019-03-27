ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
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2019-03-27
«Радужный Лев» побывал в Великом Новгороде в Новгородской детской областной больнице.
«Радужный Лев» побывал в Великом Новгороде в Новгородской детской областной больнице.
Компания ООО «АЛЕКСМЕД» благодарит спонсоров акции компании BBRAUN, MOLNLYCKE, БИОТЕКфарм. Отдельное спасибо Юле Кононенко за ее доброе сердце, которая принимала участие в акции, как физическое лицо. И конечно, мы благодарим нашего горячо любимого художника Владимира за его доброту и талант!!!
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