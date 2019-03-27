«Радужный Лев» побывал в Великом Новгороде в Новгородской детской областной больнице.

Компания ООО «АЛЕКСМЕД» благодарит спонсоров акции компании BBRAUN, MOLNLYCKE, БИОТЕКфарм. Отдельное спасибо Юле Кононенко за ее доброе сердце, которая принимала участие в акции, как физическое лицо. И конечно, мы благодарим нашего горячо любимого художника Владимира за его доброту и талант!!!