2019-03-27

«Радужный Лев» побывал в Великом Новгороде в Новгородской детской областной больнице.

«Радужный Лев» побывал в Великом Новгороде в Новгородской детской областной больнице.

Новгородская детская областная больница1 Новгородская детская областная больница2

Компания ООО «АЛЕКСМЕД» благодарит спонсоров акции компании BBRAUN, MOLNLYCKE, БИОТЕКфарм. Отдельное спасибо Юле Кононенко за ее доброе сердце, которая принимала участие в акции, как физическое лицо. И конечно, мы благодарим нашего горячо любимого художника Владимира за его доброту и талант!!!

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