ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
Солнечный ожoг и солнечный удар
Загар — это повреждение кожи ультрафиолетовыми (УФ) лучами, при этом организм производит больше меланина — пигмента, придающего коже ее цвет, чтобы попытаться защититься от дальнейшего повреждения. Этот дополнительный меланин придает загорелой коже ее темный оттенок.
Однако загар не обеспечивает хорошей защиты от повреждающего воздействия УФ-излучения. На самом деле загар является признаком того, что коже уже нанесен ущерб, а повреждение загорелой кожи при воздействии УФ-излучения может быть продолжено.
У светлокожих людей меньше меланина, чем у темнокожих. Для того чтобы воздействие УФ-излучения на светлокожих людей привело к солнечному ожогу, достаточно всего лишь от 10 до 15 минут.
Покраснение при солнечном ожоге I степени вызвано увеличением притока крови к поврежденной коже. Если действие УФ-излучения продолжается, то могут случиться более глубокие ожоги кожи.
Следует напомнить, что искусственный загар не является безопасной альтернативой солнечным ваннам. Горизонтальный солярий, кабинки и облучение лампами производят то же количество УФ-излучения, что и солнце.
Повреждение кожи (загар или ожог) повышает риск старения кожи и развития рака кожи.
Как защититься от солнца
- Исключить по возможности повреждающий фактор – воздействие солнечных лучей. Не находится под прямыми солнечными лучами с незащищенной кожей.
- Перед выходом из дома наносите на кожу устойчивый к смыванию водой солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше.
- Не экономьте солнцезащитный крем - для всего тела необходимо приблизительно 2 столовые ложки.
- Не пользуйтесь солнцезащитным кремом с прошедшим сроком годности.
- Наносите солнцезащитный крем повторно спустя 2 часа пребывания на солнце, а также после купания или обильного потоотделения.
- Находясь вне дома, носите солнечные очки и шляпу с широкими полями по кругу.
- Носите защитную одежду (лучше всего защищают рубашки из плотной ткани с длинными рукавами и длинные штаны либо юбки).
- Ограничивайте время своего пребывания на солнце и старайтесь держаться в тени, особенности между 10:00 и 16:00 часами.
- Помните, что солнце способно повреждать кожу и в пасмурные дни.
- Пейте больше воды во избежание обезвоживания.
Если у Вас солнечный ожог
- Помогут холодный влажный компресс или душ. Если у Вас на коже нет волдырей, на обожженное место на 5-10 минут можно наложить салфетку, пропитанную 40% раствором этилового спирта.
- В связи с тем, что ожоги представляют собой простой контактный дерматит, обосновано использование мазей, содержащих глюкокортикоидные гормоны, или/и гелей с нестероидными противовоспалительными средствами, которые позволяют уменьшить боль и воспаление.
- Возможна обработка гиперемированной поверхности увлажняющими мазями. Однако не рекомендуется наносить мази на основе вазелина, а также использовать масла от загара.
Длительное пребывание на солнце может привести не только к ожогам, но и перегреванию организма с развитием солнечного (теплового) удара.
Симптомы теплового удара
- повышенная температура тела
- отсутствие выделения пота, ярко красная горячая сухая кожа
- учащенный пульс
- затрудненное дыхание
- странное поведение
- галлюцинации
- помрачение сознания
- возбуждение
- дезориентация
- судороги
- кома
Неотложная помощь при тепловом ударе
- Поместить человека в тень или хорошо проветриваемое помещение.
- Во избежание обморока, уложить на спину на ровную поверхность, ноги слегка приподнять (например, подложить валик из полотенца, пледа).
- Желательно освободить от одежды или хотя бы от тугих и узких ее частей – ремня, галстука и т.д.
- Если жертва солнца без сознания – проверить, свободен ли рот и нос от рвотных масс, и повернуть голову на бок, тогда при рвоте больной не захлебнется. Внимательно следить за дыханием и сердцебиением – в любой момент может потребоваться реанимация.
- Применять общее охлаждение организма (погружение в ванну с водой с температурой 18-20 °С, смачивание кожи пострадавшего водой комнатной температуры с обдуванием теплым воздухом), так и местную гипотермию (лед на голову, в подмышечные и паховые области, обтирание губкой, смоченной спиртом).
- При отсутствии рвоты пострадавшему следует давать пить больше прохладной воды.
- Если состояние не улучшается или становится хуже – срочно вызывайте врача. Необходима госпитализация в специализированное лечебное учреждение.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.
Designed by Сайт на Заказ