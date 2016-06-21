Солнечный ожoг и солнечный удар

Загар — это повреждение кожи ультрафиолетовыми (УФ) лучами, при этом организм производит больше меланина — пигмента, придающего коже ее цвет, чтобы попытаться защититься от дальнейшего повреждения. Этот дополнительный меланин придает загорелой коже ее темный оттенок.

Однако загар не обеспечивает хорошей защиты от повреждающего воздействия УФ-излучения. На самом деле загар является признаком того, что коже уже нанесен ущерб, а повреждение загорелой кожи при воздействии УФ-излучения может быть продолжено.

У светлокожих людей меньше меланина, чем у темнокожих. Для того чтобы воздействие УФ-излучения на светлокожих людей привело к солнечному ожогу, достаточно всего лишь от 10 до 15 минут.

Покраснение при солнечном ожоге I степени вызвано увеличением притока крови к поврежденной коже. Если действие УФ-излучения продолжается, то могут случиться более глубокие ожоги кожи.

Следует напомнить, что искусственный загар не является безопасной альтернативой солнечным ваннам. Горизонтальный солярий, кабинки и облучение лампами производят то же количество УФ-излучения, что и солнце.

Повреждение кожи (загар или ожог) повышает риск старения кожи и развития рака кожи.

Как защититься от солнца

Исключить по возможности повреждающий фактор – воздействие солнечных лучей. Не находится под прямыми солнечными лучами с незащищенной кожей. Перед выходом из дома наносите на кожу устойчивый к смыванию водой солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 30 или выше. Не экономьте солнцезащитный крем - для всего тела необходимо приблизительно 2 столовые ложки. Не пользуйтесь солнцезащитным кремом с прошедшим сроком годности. Наносите солнцезащитный крем повторно спустя 2 часа пребывания на солнце, а также после купания или обильного потоотделения. Находясь вне дома, носите солнечные очки и шляпу с широкими полями по кругу. Носите защитную одежду (лучше всего защищают рубашки из плотной ткани с длинными рукавами и длинные штаны либо юбки). Ограничивайте время своего пребывания на солнце и старайтесь держаться в тени, особенности между 10:00 и 16:00 часами. Помните, что солнце способно повреждать кожу и в пасмурные дни. Пейте больше воды во избежание обезвоживания.

Если у Вас солнечный ожог

Помогут холодный влажный компресс или душ. Если у Вас на коже нет волдырей, на обожженное место на 5-10 минут можно наложить салфетку, пропитанную 40% раствором этилового спирта. В связи с тем, что ожоги представляют собой простой контактный дерматит, обосновано использование мазей, содержащих глюкокортикоидные гормоны, или/и гелей с нестероидными противовоспалительными средствами, которые позволяют уменьшить боль и воспаление. Возможна обработка гиперемированной поверхности увлажняющими мазями. Однако не рекомендуется наносить мази на основе вазелина, а также использовать масла от загара.

Длительное пребывание на солнце может привести не только к ожогам, но и перегреванию организма с развитием солнечного (теплового) удара.

Симптомы теплового удара

повышенная температура тела

отсутствие выделения пота, ярко красная горячая сухая кожа

учащенный пульс

затрудненное дыхание

странное поведение

галлюцинации

помрачение сознания

возбуждение

дезориентация

судороги

кома

Неотложная помощь при тепловом ударе

Поместить человека в тень или хорошо проветриваемое помещение. Во избежание обморока, уложить на спину на ровную поверхность, ноги слегка приподнять (например, подложить валик из полотенца, пледа). Желательно освободить от одежды или хотя бы от тугих и узких ее частей – ремня, галстука и т.д. Если жертва солнца без сознания – проверить, свободен ли рот и нос от рвотных масс, и повернуть голову на бок, тогда при рвоте больной не захлебнется. Внимательно следить за дыханием и сердцебиением – в любой момент может потребоваться реанимация. Применять общее охлаждение организма (погружение в ванну с водой с температурой 18-20 °С, смачивание кожи пострадавшего водой комнатной температуры с обдуванием теплым воздухом), так и местную гипотермию (лед на голову, в подмышечные и паховые области, обтирание губкой, смоченной спиртом). При отсутствии рвоты пострадавшему следует давать пить больше прохладной воды. Если состояние не улучшается или становится хуже – срочно вызывайте врача. Необходима госпитализация в специализированное лечебное учреждение.