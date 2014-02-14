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С 28 по 30 сентября 2016 года в городе Ялта состоится Всероссийская научно-практическая конференции с международным участием «Термические поражение и их последствия».

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11-12 апреля 2014 года в г.Краснодаре будет проводиться Всероссийская школа-семинар с международным участием «Инновационные технологии оперативного лечения ожогов».

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17 апреля 2014 года в г.Санкт-Петербург в рамках международной научно-практической конференции «Многопрофильная клиника ХХI века. Высокотехнологичная медицинская помощь» состоится симпозиум «Высокотехнологичная и инновационная медицинская помощь в комбустиологии».

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11-13 сентября 2014 года в г.Уфе состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Ожоги и медицина катастроф».

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