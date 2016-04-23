У комбустиологов начинается жаркая пора!

Весной, особенно во время майских праздников, в больницах и ожоговых отделениях становится жарко — привозят «шашлычников».

Народ выезжает на природу, на дачу, чтобы приготовить вкусненький шашлык и выпить что-нибудь алкогольное. Тем временем, врачи в больницах готовятся принимать пациентов с ожогами. Большинство ожогов весной и летом люди получают во время приготовления шашлыка из-за неправильного использования жидкости для розжига.

Все жидкостей для розжига включает в себя ацетон, спирт или другую взрывоопасную смесь. Люди, не ознакомившись с инструкцией по использованию жидкости для розжига, поливают дрова или угли. В инструкции написано, что жидкость должна впитаться, и только после этого нужно их поджигать. Однако наши граждане нетерпеливы – и происходит вспышка пламени. Еще опаснее, когда жидкость для розжига льют в тлеющие угли, а тем более в уже горящий костер для усиления пламени. Пламя поднимается по струе к бутылке, воспламеняя пары внутри нее, и неизбежен взрыв самой бутылки. Но даже если бутылка не взрывается, то часто загорается её крышка, начинают паниковать и трясти бутылку, пытаясь потушить огонь, тем самым разбрызгивая горящую жидкость как на себя, так и на окружающих.

Увы, последствия всегда будут плачевны! Пострадавший получает ожоги, при этом зачастую обширные и глубокие, которые не только испортят всем праздники, но и в дальнейшем потребуют длительного лечения, а рубцы могут остаться на всю жизнь.

Не окажитесь пострадавшими, соблюдайте технику безопасности!

Вот, несколько рекомендаций по технике безопасности приготовления шашлыка:

Подготовкой углей и разведением костра занимается только один трезвый человек. Внимательно читайте инструкцию на бутылке, не используйте непроверенные жидкости для розжига. Перед тем как поджечь угли — вылейте на них жидкость для розжига и подождите пару минут. В это время закройте емкость и унеси подальше от костра. Никогда не оставляйте бутылку с жидкостью для розжига вблизи мангала! Поджигайте угли с безопасного расстояния. Не подносите лицо слишком близко, когда поджигаете угли. Ни в коем случае не подливайте средство для розжига в мангал, если огонь уже горит или только что погас. Всегда держи рядом с мангалом средства пожаротушения. В идеале — огнетушитель. Или большое покрывало из плотной несинтетической ткани (например, брезент). Или хотя бы ведро воды. Уходя, убедитесь, что угли полностью потухли.

Если же человек все-таки загорелся, то вот какие действия вы должны предпринять:

Не паниковать! Не давайте пострадавшему бегать — из-за этого пламя только больше разгорается. Не пытайся сбить огонь, а срывайте с человека горящую одежду и тушите. Или повалите пострадавшего на землю и поливайте его водой и/или накройте плотной, не синтетической одеждой или одеялом — без воздуха огонь мгновенно потухнет. После того, как потушили, быстро снимите с пострадавшего тлеющую одежду. Полейте место ожога холодной водой, чтобы остудить нагретые участки кожи. Для обезболивания дать анальгетик. Вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу.

Берегите себя и своих близких!