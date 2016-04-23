ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
У комбустиологов начинается жаркая пора!
Весной, особенно во время майских праздников, в больницах и ожоговых отделениях становится жарко — привозят «шашлычников».
Народ выезжает на природу, на дачу, чтобы приготовить вкусненький шашлык и выпить что-нибудь алкогольное. Тем временем, врачи в больницах готовятся принимать пациентов с ожогами. Большинство ожогов весной и летом люди получают во время приготовления шашлыка из-за неправильного использования жидкости для розжига.
Все жидкостей для розжига включает в себя ацетон, спирт или другую взрывоопасную смесь. Люди, не ознакомившись с инструкцией по использованию жидкости для розжига, поливают дрова или угли. В инструкции написано, что жидкость должна впитаться, и только после этого нужно их поджигать. Однако наши граждане нетерпеливы – и происходит вспышка пламени. Еще опаснее, когда жидкость для розжига льют в тлеющие угли, а тем более в уже горящий костер для усиления пламени. Пламя поднимается по струе к бутылке, воспламеняя пары внутри нее, и неизбежен взрыв самой бутылки. Но даже если бутылка не взрывается, то часто загорается её крышка, начинают паниковать и трясти бутылку, пытаясь потушить огонь, тем самым разбрызгивая горящую жидкость как на себя, так и на окружающих.
Увы, последствия всегда будут плачевны! Пострадавший получает ожоги, при этом зачастую обширные и глубокие, которые не только испортят всем праздники, но и в дальнейшем потребуют длительного лечения, а рубцы могут остаться на всю жизнь.
Не окажитесь пострадавшими, соблюдайте технику безопасности!
Вот, несколько рекомендаций по технике безопасности приготовления шашлыка:
- Подготовкой углей и разведением костра занимается только один трезвый человек.
- Внимательно читайте инструкцию на бутылке, не используйте непроверенные жидкости для розжига.
- Перед тем как поджечь угли — вылейте на них жидкость для розжига и подождите пару минут. В это время закройте емкость и унеси подальше от костра. Никогда не оставляйте бутылку с жидкостью для розжига вблизи мангала!
- Поджигайте угли с безопасного расстояния. Не подносите лицо слишком близко, когда поджигаете угли.
- Ни в коем случае не подливайте средство для розжига в мангал, если огонь уже горит или только что погас.
- Всегда держи рядом с мангалом средства пожаротушения. В идеале — огнетушитель. Или большое покрывало из плотной несинтетической ткани (например, брезент). Или хотя бы ведро воды.
- Уходя, убедитесь, что угли полностью потухли.
Если же человек все-таки загорелся, то вот какие действия вы должны предпринять:
- Не паниковать!
- Не давайте пострадавшему бегать — из-за этого пламя только больше разгорается.
- Не пытайся сбить огонь, а срывайте с человека горящую одежду и тушите. Или повалите пострадавшего на землю и поливайте его водой и/или накройте плотной, не синтетической одеждой или одеялом — без воздуха огонь мгновенно потухнет.
- После того, как потушили, быстро снимите с пострадавшего тлеющую одежду.
- Полейте место ожога холодной водой, чтобы остудить нагретые участки кожи.
- Для обезболивания дать анальгетик.
- Вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу.
Берегите себя и своих близких!
Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.
Designed by Сайт на Заказ