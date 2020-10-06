Утвержден Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении «Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Хирургия (комбустиология)»

Министерство юстиции Российской Федерации 5.10.2020 согласовало Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении «Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Хирургия (комбустиология)».

Приказ Минздрава России от 09.06.2020 N559н

Завершилась работа, которая продолжалась не один год, в том числе с участием нашего профессионального объединения комбустиологов «Мир без ожогов».

Это важное событие, которое станет основой для совершенствования организации и оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов на основе единых правил и клинических рекомендаций.

Главный внештатный специалист-комбустиолог Минздрава России,

Президент ООО «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» А.А.Алексеев