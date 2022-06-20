Всероссийский симпозиум с международным участием «Трудный пациент в комбустиологии: вопросы интенсивного лечения» (Москва, 21-22.10.2022)

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В.Вишневского Минздрава России, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России и Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» приглашают Вас принять участие в работе Всероссийского симпозиума с международным участием «Трудный пациент в комбустиологии: вопросы интенсивного лечения», который состоится 21-22 октября 2022 года.

Место проведения: г.Москва, ул. Большая Серпуховская, 27, ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им.А.В.Вишневского Минздрава России.

Научная программа учебного мероприятия предусматривает важнейшие актуальные вопросы организации и оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов, в том числе при ЧС, патогенеза, профилактики, диагностики и лечения осложнений ожогов и ожоговой болезни, местного консервативного и хирургического лечения ран и ожогов, холодовой травмы, а также их последствий.

Программа симпозиума Трудный пациент (21-22.10.2022) (скачать)

Во время научного форума будут проводиться выставка медицинского оборудования и медикаментов, рекомендованных для оснащения и обеспечения работы ожоговых отделений.

Подана заявка на аккредитацию мероприятия в системе НМО в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.

Тезисы докладов принимаются до 1.08.2022.

Оформление тезисов докладов конференции:

Объем тезисов до 2 страниц.

Текст — Редактор Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см.

Тезисы без иллюстраций и без литературного обзора должны включать: вступление, цель исследования, материал и методы, результаты и их обсуждение, выводы.

На каждую работу присылается отдельный файл-сопроводительный лист с контактными данными авторов, в названии файла — фамилия и город первого автора.

НАЗВАНИЕ тезисов (заглавные буквы, жирный шрифт). Фамилия И.О. авторов (строчные буквы, жирный шрифт, курсив), учреждение, город (строчные буквы, курсив).

Файлы с тезисами направляются электронной почтой по адресу сайта «Мир без ожогов» e-mail: ooo_burn@mail.ru с пометкой: «Трудный пациент в комбустиологии 2022».

Научным комитетом наиболее интересные тезисы будут отобраны в качестве докладов для включения в программу конференции.

Тезисы всех участников конференции будут опубликованы в интернет ресурсе в журнале «Комбустиология» на нашем сайте.

Внимание!

Проживание участников и гостей симпозиума планируется в г.Москва в гостинице Измайлово, корпус Бета. Дополнительная информация по вопросам проживания и бронирования будет размещена на сайте до 1.10.2022.