ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
Всероссийская научно-практическая конференция «ОЖОГИ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ» (Махачкала, 7-9 сентября 2023 год)
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Ожоги: диагностика, лечение, реабилитация», которая состоится 7-9 сентября 2023 года в городе Махачкала (Республика Дагестан).
Организаторы конференции:
- Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В.Вишневского Минздрава России
- Республиканская клиническая больница им. А.В.Вишневского Минздрава Республики Дагестан
- Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России
- Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России
- Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»
Для участия в научных мероприятиях симпозиума приглашаются специалисты ожоговых отделений и центров, а также врачи — хирурги, детские хирурги, травматологи-ортопеды, пластические хирурги, анестезиологи-реаниматологи, реабилитологи и другие специалисты, работающие по профилю «хирургия (комбустиология)».
Тематика конференции предусматривает доклады, презентации клинических наблюдений с анализом опыта работы по организации и оказанию медицинской помощи пострадавших от ожогов.
В рамках конференции 7 сентября 2023 года пройдет заседание Профильной комиссии по комбустиологии Минздрава России, посвященное итогам работы службы в 2022 году, а также организации и оказанию медицинской помощи по профилю «хирургия (комбустиология)» в Северо-Кавказском федеральном округе РФ.
Во время конференции будут проводиться выставка медицинского оборудования и медикаментов, рекомендованных для оснащения и обеспечения работы ожоговых отделений.
Участники и гости конференции будут размещены в отеле «Сарыкум by Cronwell Hotel&Spa», расположенном в 15 км от города Махачкала и 50 км от аэропорта в уникальном природном заповеднике Дагестана, где можно насладится восточным гостеприимством и попробовать блюда национальной кухни.
Предварительная программа проведения конференции:
Скачать Программа конференции в Дагестане (7-8.09.2023) для НМО
Для бронирования отеля «Сарыкум» (с 6 по 10 сентября 2023 года) необходимо до 23.07.2023 направить заполненную форму «Заявки на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Ожоги: диагностика, лечение, реабилитация» и предоставление гостиничных услуг».
Скачать Заявка участие в конференции и бронирование отеля Сарыкум
Направить заполненную заявку на электронный адрес marova@bhg-hotels.com
Дополнительная информация по вопросам бронирования и оплаты — Елена Марова, телефон +79151987898
Рекомендуется приобрести заранее авиабилеты!!!
Заявки на бронирование отеля принимаются до 23.07.2023!!!
Счет на оплату Вы найдете в подтверждении Вашего бронирования, который будет направлен в ответ на полученную отделом бронирования заявку.
По условиям бронирования необходимо произвести предоплату за все дни проживания или за первые сутки с доплатой при заселении.
Стоимость проживания в отеле Сарыкум:
В номерах категории СТАНДАРТ:
При размещении/бронировании одноместного номера — 5000 рублей за номер/ночь.
При размещении/бронировании двухместного номера — 5840 рублей за номер/ночь. В случае размещения двух гостей в двухместном номере — стоимость проживания на одного человека 2920 рублей/ночь. Счет будет выставлен на одного из гостей или разделен на 2 отдельных счета.
В номерах категории ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ — 6640 рублей/ночь (для 2-х гостей).
Для членов Общероссийской общественной организации Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» и сопровождающих их лиц регистрационный взнос включен в стоимость проживания в отеле (трансфер, питание, товарищеский ужин, культурно-экскурсионная программа).
Просим при регистрации на конференции в отеле предоставить удостоверения членов Общероссийской общественной организации Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»!
Требования к оформлению тезисов.
Объем тезисов до 2 страниц.
Текст — Редактор Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см.
Тезисы без иллюстраций и без литературного обзора.
НАЗВАНИЕ тезисов (заглавные буквы, жирный шрифт).
Фамилия И.О. авторов (строчные буквы, жирный шрифт, курсив), учреждение, город (строчные буквы, курсив).
Планируется публикация тезисов в журнале «Комбустиология».
Окончательная программа проведения Всероссийской научно-практической конференции «Ожоги: диагностика, лечение, реабилитация» будет размещена на сайте до 15.08.2023.
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