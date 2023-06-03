Всероссийская научно-практическая конференция «ОЖОГИ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ» (Махачкала, 7-9 сентября 2023 год)

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Ожоги: диагностика, лечение, реабилитация», которая состоится 7-9 сентября 2023 года в городе Махачкала (Республика Дагестан).

Организаторы конференции:

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В.Вишневского Минздрава России

Республиканская клиническая больница им. А.В.Вишневского Минздрава Республики Дагестан

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России

Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»

Для участия в научных мероприятиях симпозиума приглашаются специалисты ожоговых отделений и центров, а также врачи — хирурги, детские хирурги, травматологи-ортопеды, пластические хирурги, анестезиологи-реаниматологи, реабилитологи и другие специалисты, работающие по профилю «хирургия (комбустиология)».

Тематика конференции предусматривает доклады, презентации клинических наблюдений с анализом опыта работы по организации и оказанию медицинской помощи пострадавших от ожогов.

В рамках конференции 7 сентября 2023 года пройдет заседание Профильной комиссии по комбустиологии Минздрава России, посвященное итогам работы службы в 2022 году, а также организации и оказанию медицинской помощи по профилю «хирургия (комбустиология)» в Северо-Кавказском федеральном округе РФ.

Во время конференции будут проводиться выставка медицинского оборудования и медикаментов, рекомендованных для оснащения и обеспечения работы ожоговых отделений.

Участники и гости конференции будут размещены в отеле «Сарыкум by Cronwell Hotel&Spa», расположенном в 15 км от города Махачкала и 50 км от аэропорта в уникальном природном заповеднике Дагестана, где можно насладится восточным гостеприимством и попробовать блюда национальной кухни.

Предварительная программа проведения конференции:

Скачать Программа конференции в Дагестане (7-8.09.2023) для НМО

Для бронирования отеля «Сарыкум» (с 6 по 10 сентября 2023 года) необходимо до 23.07.2023 направить заполненную форму «Заявки на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Ожоги: диагностика, лечение, реабилитация» и предоставление гостиничных услуг».

Скачать Заявка участие в конференции и бронирование отеля Сарыкум

Направить заполненную заявку на электронный адрес marova@bhg-hotels.com

Дополнительная информация по вопросам бронирования и оплаты — Елена Марова, телефон +79151987898

Рекомендуется приобрести заранее авиабилеты!!!

Заявки на бронирование отеля принимаются до 23.07.2023!!!

Счет на оплату Вы найдете в подтверждении Вашего бронирования, который будет направлен в ответ на полученную отделом бронирования заявку.

По условиям бронирования необходимо произвести предоплату за все дни проживания или за первые сутки с доплатой при заселении.

Стоимость проживания в отеле Сарыкум:

В номерах категории СТАНДАРТ:

При размещении/бронировании одноместного номера — 5000 рублей за номер/ночь.

При размещении/бронировании двухместного номера — 5840 рублей за номер/ночь. В случае размещения двух гостей в двухместном номере — стоимость проживания на одного человека 2920 рублей/ночь. Счет будет выставлен на одного из гостей или разделен на 2 отдельных счета.

В номерах категории ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ — 6640 рублей/ночь (для 2-х гостей).

Для членов Общероссийской общественной организации Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» и сопровождающих их лиц регистрационный взнос включен в стоимость проживания в отеле (трансфер, питание, товарищеский ужин, культурно-экскурсионная программа).

Просим при регистрации на конференции в отеле предоставить удостоверения членов Общероссийской общественной организации Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»!

Требования к оформлению тезисов.

Объем тезисов до 2 страниц.

Текст — Редактор Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см.

Тезисы без иллюстраций и без литературного обзора.

НАЗВАНИЕ тезисов (заглавные буквы, жирный шрифт).

Фамилия И.О. авторов (строчные буквы, жирный шрифт, курсив), учреждение, город (строчные буквы, курсив).

Планируется публикация тезисов в журнале «Комбустиология».

Окончательная программа проведения Всероссийской научно-практической конференции «Ожоги: диагностика, лечение, реабилитация» будет размещена на сайте до 15.08.2023.