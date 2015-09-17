Междисциплинарная группа из 24 экспертов различных стран Европы достигла согласия в отношении рекомендаций по лечению трех типов рубцов и разработала новые практические рекомендации:

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ РУБЦОВ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ

Специальная литература:

ТЕРАПИЯ РУБЦОВ — НОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ | Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. 2013. №1(44).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ РУБЦАМИ