ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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«МИР БЕЗ ОЖОГОВ»
ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМБУСТИОЛОГОВ
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2015-09-17
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ РУБЦОВ
Междисциплинарная группа из 24 экспертов различных стран Европы достигла согласия в отношении рекомендаций по лечению трех типов рубцов и разработала новые практические рекомендации:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ РУБЦОВ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ
Специальная литература:
ТЕРАПИЯ РУБЦОВ — НОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ | Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. 2013. №1(44).
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ РУБЦАМИ
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