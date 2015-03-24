Для боковых блоков

ВНИМАНИЕ!

В Ожоговом центре Института хирургии им.А.В.Вишневского Минздрава России оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь взрослым пациентам с ожогами. Используются инновационные технологии местного лечения, позволяющие значительно уменьшить риск образования послеожоговых рубцов.

Лечебно-консультативную помощь осуществляют ведущие специалисты Ожогового центра.

Телефон ожогового центра — 8(499)236-45-10, 236-32-04

При себе обязательно иметь:

Документ, подтверждающий личность пациента (паспорт).

Свидетельствомедицинского страхования (полис ОМС).

У комбустиологов начинается жаркая пора.

На Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы лечения термической травмы» в городе Якутске (7-11 сентября 2015 года) был представлен проект клинических рекомендаций «Медицинская помощь пострадавшим при холодовой травме». В дальнейшем — были учтены все замечания и пожелания, внесены предложения. Представляем разработанный проект клинических рекомендаций «Диагностика и лечение местной холодовой травмы», разработанный рабочей группой Общероссийской общественной организации «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов», для открытого, широкого обсуждения среди специалистов.

Скачать Проект Клинических рекомендаций «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНОЙ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЫ»

Наступает самый долгожданный праздник — Новый год. Чтобы получить максимум положительных эмоций, избежать испорченного праздника и остаться здоровым, необходимо строго соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.

С 28 по 30 сентября 2016 года в городе Ялта состоится Всероссийская научно-практическая конференции с международным участием «Термические поражение и их последствия». Смотрите раздел «Новости». Подробнее.

23-24 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоится научно-практическая конференция с международным участием «Современные аспекты лечения термической травмы», посвященная 70-летию первого ожогового центра России. Подробнее.

23-24 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Современные аспекты лечения термической травмы», посвященная 70-летию ожогового центра НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе. Отчет о проведении конференции

Прием заявок на специализированные циклы повышения квалификации врачей, которые будут проводиться на кафедре термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО, проводится по электронному адресу ooo_burn@mail.ru

С 5.09 по 1.10.2016 планируется проведение цикла ПК «Хирургия (с правом сдачи сертификационного (аттестационного) экзамена по специальности «Хирургия»)».

Информация для специалистов

Внимание руководителей ожоговых отделений или центров!

Отчеты по работе ожоговых отделений\центров России за 2015 год принимаются до 29 апреля 2016 года.

Новую форму для ежегодного отчета можно скачать по ссылке Отчет за 2015 год (стат.показатели работы ожогового отделения)

Заполненную форму нужно переслать по электронному адресу: burncenter36@yandex.ru



С начала майских праздников отмечается резкий рост количества пострадавших с ожогами из-за неправильного использования жидкости для розжига углей и дров.

Не окажитесь в их числе, соблюдайте технику безопасности!

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Про опасность солнца знают все. Тем не менее, из года в год, несмотря на все рекомендации, можно увидеть, как много часов подряд отдыхающие лежат на пляжах или купаются под палящими лучами солнца, не думая об опасности. Солнечные ожоги, перегревание организма и бессонные ночи – вот закономерный результат пренебрежения простыми правилами пребывания на солнце.

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Наступает самый долгожданный праздник — Новый год. Чтобы получить максимум положительных эмоций, избежать испорченного праздника и остаться здоровым, необходимо строго соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.

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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЫ

С наступлением холодов нередки случаи отморожений и общих переохлаждений. Чтобы избежать таких поражения и их печальных последствий, нужно соблюдать простые правила по их профилактике.

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